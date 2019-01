Bursa Barosu: Çocuğun istismarını meşrulaştıran düzenleme, kabul edilemez

BURSA Barosu'nun da aralarında bulunduğu 20 barodan yapılan ortak açıklamada, "Çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez" denildi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri, Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, İstanbul Barosu avukatlarından Kemal Aytaç, Sevin Şeker, Nevin Günay, Damla Yıldırım ve Didem Baydar Ünsal'ın da katıldığı basın toplantısında, açıklamayı Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Merve Kayrak okudu. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Muş, Şırnak ve Van baroları adına yapılan açıklamayı okuyan Merve Kayrak, şunları kaydetti:

"Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her tür suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir. Uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak; çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine, geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçluların ipoteği altına alan düzenlemeler hiçbir gerekçeyle kabul edilemez. Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel haklarını ihlal ederken, diğer yandan da kadının statüsünü düşürmekte, kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü bir döngüye hapsetmektedir. Kanunlarımıza göre hür iradesi olmadığı kabul edilen çocuk; velisi, vasisi ve hatta Millet Meclisi'nce evlilik gibi ağır sorumlulukları olan bir kuruma mecbur bırakılmakta ve bu durum modern anlamda köleliğin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren 'evlilik affı'na ilişkin düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez."

Çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sağlıklı maddi ve manevi gelişimlerini gözetmeyen, eğitim hayatlarını ve geleceklerini koruyamayan hiçbir çözümün hukuki ve vicdani olamayacağını belirten Kayrak, şöyle dedi:

"Bu hususta, çocukların üstün yararının gözetildiği, çocuklara ve ailelerine yönelik her tür rehberlik hizmetinin aktif hale getirildiği tedbirler, yasal düzenlemelerle hayata geçirilmelidir. Akran çocuklar arasında vuku bulmuş ilişkilerde bile olsa evlilik bir çözüm olarak dayatılamaz. İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol açacaktır. Barolar olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren 'evlilik affı' gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılması, bu hususta sorumlu bir hukuk politikası izlenmesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bununla birlikte çocuk ve ülke yararına bir düzenleme yapabilmek üzere disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamak için gerekli organizasyona hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaşır, sesimize katılmalarını dileriz."



FOTOĞRAFLI

