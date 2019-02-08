Bursa AKYAD’da görev dağılımı

BURSA’da geçtiğimiz ay yapılan Bursa Ağrı kültürü yaşatma derneği (BURSA AKYAD) genel kurulun ardından dernek başkanı Atilla Adsay başkanlığında toplanan üyeler görev dağılımı yaptı. Dernek başkanı Atilla Adsay, “Bursa da Ağrılıların sesi olmak için çaba gösteren yönetim, tüm Ağrılıların takdirini kazanmanın, en önemli önceliği olacağı konusunda karar aldı” dedi.

Yemekte bir araya gelen Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSA AKYAD) yönetim kurulu Başkanı Atilla Adsay’ın, Başkan Yardımcılıklarına Selahattin Alptekin ve Mehmet Çelik , dernek sekreterliğine Cevdet Ayaz getirildi. Adsay burada yaptığı konuşmasında, "Bu gün gelinen nokta yönetimde 23 kişi var. Bu şu anlama geliyor. El ele gönül gönülle birlikte çok işin üstesinden gelinecek. Biz yöneticilere düşen görev Bursalılar ile Bursa´da yaşayan Ağrılılar arasında gönül köprüsünü çok güzel inşa etmektir" dedi. Adsay, Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği, Kültür Bakanlığı, Bursa İl kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Bursa Büyükşehir Belediye Kültür Müdürlüğü’ne bağlı bulunduğunu, kurumlarla paydaş projeler yaparak temsil ettiğimiz Ağrılılara laik olmaya gayret edeceğiz. Gerek esnafımızdan gerek üyelerimizden herhangi bir maddi talebimiz olmayacak. Derneğimizin giderleri yönetim kurulu tarafından karşılanacak. Ağrılı Hemşerilerime duyurumdur lütfen gelin derneğimize üye olun kendinizi Bursa´da temsil edin" dedi.