Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ‘fethin 700. yıldönümü olan’ 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ istişare toplantısında Bursalı sanayicilerle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapılan toplantıya, sanayici ve işadamları derneklerinin temsilcileri katıldı. Başkan Aktaş, işadamlarıyla olan buluşmasında Bursa’nın geleceğine ilişkin oluşturdukları stratejileri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, program kapsamında söz alarak, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ projesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ AMAÇ DEĞİL ARAÇ

Kentin gelecek hedeflerinde teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanacağını ifade eden Başkan Aktaş, ‘ulaşım başta olmak üzere’ müşterek problemlerin çözümünde yüksek teknolojiden yararlanacaklarını, bu alana yatırım yapacaklarını ifade etti. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile ‘çöplüğe dönmeden’ kaynakların verimli kullanılması adına akıllı uygulamalar geliştirmeyi, Akıllı Bursa'yı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımıza günlük hayatlarında zaman, maliyet ve kalite avantajı sağlayacak, onları daha güvenli hale getirecek akıllı şehircilik faaliyetlerini hayatın her alanına yayacağız. Geleceğin burada olduğunu biliyoruz. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek” diye konuştu.

SANAYİ BEREKETİN KAPISIDIR

Başkan Alinur Aktaş, sanayiyi ‘bereketin kapısı olarak’ gördüklerini ifade etti. 2026 şehir tasavvurunda sanayide daha da büyütmeyi, büyüme gerçekleşirken hava-su ve toprağı kirletmemeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, özellikle tekstil ve otomotivde üretim üssü olduklarını hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, gelecek hedefleri arasında tarımsal ürünlerin dünyaya açılmasının da bulunduğunu belirtti. Başkan Aktaş, mobilya sektöründeki birikimi dünya markası olma yolunda kullanacaklarını da söyledi.

TURİZMDE DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMELİYİZ

Bursa’nın mevcut yetişmiş münevverleri, kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları, esnafı, ev hanımları ve öğrencilerinin katkısı ile teknolojinin hızından ve otomasyonundan istifade edeceğine inandığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa, turizm pastasından da arzu ettiği payı alacak. Artık dağınık çabalarla değil organize turizm çalışmasıyla şehrimizi sadece Türkiye’nin değil dünyanın dikkatine sunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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