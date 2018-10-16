Bürokrasi, siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iş insanı Orhan Akkelle'nin kızı Pınar Akkelle ile Uğur Demiröz'ün düğünü bürokrasi, siyaset ve iş dünyasını buluşturdu.

Kumlucalı iş insanı Orhan Akkelle'nin kızı Pınar Akkelle ile Uğur Demiröz'ün düğün töreni Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Düğüne Kumluca ve Finike'nin bürokrasi, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven kıydı. Şahitlerden biri de eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya oldu. Çift nikahın ardından davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi.

FOTOĞRAFLI