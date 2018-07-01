Burhaniyeli muhtardan sazlı sözlü hizmet

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi muhtarı Efrahim Başa, başarılı çalışmalarının yanı sıra, bağlama çalıp türkü söylemesi ile de takdir topladı. Gençliğinden bu yana bağlama çaldığını anlatan Başa, gençlere bağlama çalmayı tavsiye ederken, meraklılarına öğreteceğini söyledi.

Burhaniye Bahçelievler Mahallesinde 4 yıldır muhtarlık görevini sürdüren 62 yaşındaki 3 çocuk babası Efrahim Başa, çalışma masasının yanında asılı duran bağlama ile boş zamanlarında türküler söylüyor. Başa, hizmetleri ile olduğu kadar bağlama çalıp söylemesi ile de takdir topladı. Günün yorgunluğunu bağlama çalarak attığını belirten Başa, enstrüman çalan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak duracaklarını söyledi.

İşini severek yaptığını söyleyen Başa, “Ben mahallenin 4 yıldan beri muhtarıyım. Muhtarlığımın haricinde bağlama çalmaktayım. Arkadaşlar zaman zaman toplanıyor ve bende onlara mini konserler vermekteyim. Eğlenip, yorgunluğumuzu atıyoruz. Gençlere ben bunu tavsiye ediyorum. Gençler gelirse öğretmeye çalışırım. Enstrüman çalmak insanın ruhunu dinlendirdiği gibi kötü alışkanlıklardan da çeker alır” dedi.

Mahalle sakinlerinden Levent Aktaş boş zamanlarda muhtar Başa’yı dinlemeye geldiğini belirterek, , “Efrahim ağabey her tür işlerimizde bize yardımcı oluyor. Böyle bir muhtarı her mahallede görmemiz gerekiyor. Ayrıca saz çalıp, türkü söylemesi bizim hoşumuza gidiyor. Bize türküler söylüyor. Ondan dolayı kulaklarımızın pası siliniyor. Çok mutlu oluyoruz” dedi.

Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), ()

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