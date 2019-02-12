Burhaniye’de Yerel Yönetimler Halk Forumu yapıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenlerince, Yerel Yönetimler Halk Forumu düzenlendi.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşen forumun yöneticiliğini Çevre ve Kadın Hakları Savunucusu Avukat Filiz Sonsuz, Nizamettin Çağlayan ve Çiğdem Avcu yaptı. Forumda Bileşenler dönem sözcüsü DİSK/Emekli-Sen Şube Başkanı Akın Akkaya’nın açış konuşmasından sonra siyasi parti, sendika, dernek ve diğer kitle örgütlerinin sözcüleri, muhtar adayları ve bireysel konuşmacılar söz aldı. Forumda kurum ve kuruluşlar adına 10 kişi, muhtar adaylarından 11 kişi ve bireysel olarak 5 kişi söz aldı. Forum bitiminde tüm bu talepleri kapsayan bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

Forum dosyasından ve tutanaklarından elde edilen ortak görüşleri kapsayan bildirgenin basına ve yetkililere ulaştırılacağı bildirildi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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