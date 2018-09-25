Burhaniye’de Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalara başladı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, amatör müzisyenlerden oluşan Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu sezon çalışmalarına başladı.

Burhaniye başta olmak üzere Balıkesir’in Edremit Körfezi bölgesinde 200’e yakın konser veren koro, yaz sezonun sona ermesiyle yeniden çalışmalara başladı. 40 kişilik ekipten oluşan koronun yılbaşında konser vereceğini söyleyen Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ali Özcan, haftanın iki günü çalışma yapılacağını söyledi. Derneğin 20 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Özcan, “Bu güne kadar 200’ün üzerinde konser verdik. Yeni konserlere hazırlanacağız. Önümüzdeki konser tarihini de bugün kararlaştıracağız. Koromuza destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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