Burhaniye’de sel baskınına önlem olarak kanal açılıyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz yıl sel felaketi yaşanan kırsal Sübeylidere mahallesinde, aynı felaketin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kanal açma çalışması başlatıldı.

Burhaniye’ye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Sübeylidere mahallesinde, 17 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan sel felaketi meydandaki 20 aracı dereye sürüklerken, sabahın erken saatinde sokakta kimsenin olmaması can kaybını önlemişti. DSİ'nin hazırladığı 200 metrelik dere ıslahı projesi hayata geçerken, mahallenin ortasında kapalı olan derenin üzeri açılarak kanal yapımına başlandı.

Çalışmalardan memnun olduklarını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, aynı felaketin yaşanmaması için önlem alınmasının mahalle sakinlerini mutlu ettiğini söyledi. DSİ’ye, sel felaketi sonrası yaptıkları müracaatın olumlu sonuçlandığını söyleyen Demir, “DSİ de burada bir çalışma başlattı. Bu kanalı açmaya baladı. Önümüzdeki yıllarda vatandaşın böyle sel felaketi ile karşılaşmaması için çalışma başlattı. Bizde tabi bundan memnunuz. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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