Burhaniye’de öğrenciler ağaçlara kuş yuvası astı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdürüoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gören bir grup öğrenci, Öğretmenler Mahallesi'ndeki Meydan Parkı’nda bulunan çam ağaçlarına kuş yuvaları astı.

Burhaniye Belediyesi’nin yenilediği Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı törenle açılırken, bir grup öğrenci de parktaki çam ağaçlarına 38 adet kuş yuvası astı. Öğrenciler, boyadıkları kuş yuvalarının üzerlerine isimlerini yazdı. Mustafa Müdüroğlu Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan, "Burhaniyemizde 38 çocuğumuzla belediyenin parkına kuş yuvaları yaptık. Bu kuş yuvaları aynı zamanda parkımıza bir güzellik katacak. Kaymakam, belediye başkanı ve okul müdürümüzle astık. Çocuklarımızla beraber çok güzel bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Beyza Erdan da, "Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak kuşlara böyle yarar sağladık. Kuş yuvalarını boyadık. İsimlerimizi yazıp astık. Çok mutluyuz" diye konuştu.



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