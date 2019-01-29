Burhaniye’de kök hücre bağışı büyük ilgi gördü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan bağış otobüsünde 150’ye yakın kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Kızılay Kan Merkezi Tabibi Dr. Hasan Fatih ve Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Engin bağışçılara teşekkür etti. Her ilçeye ayda bir gittiklerini belirten Dr. Fatih, “İlçelerimize ayda bir gidiyoruz. Burhaniye’de ayda bazen iki kez kampanyamız oluyor. Çünkü Burhaniyelilerin ilgisi yoğun. Bugünde yoğun ilgi gördük. İnşallah devamını bekliyoruz” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI