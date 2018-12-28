Burhaniye’de kan bağışına büyük ilgi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında, bağışçılar 70 ünite kan verdi. Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin Burhaniye’de düzenlediği kan bağışı kampanyasına ilgi büyük...

Burhaniye’de kan bağışına büyük ilgi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında, bağışçılar 70 ünite kan verdi.

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin Burhaniye’de düzenlediği kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. Her kampanyada 60-70 ünite kan bağışı olduğunu anlatan Kızılay Kan Merkezi Hekimi Dr. Ahşen Elif Güneş, Burhaniyelilere teşekkür etti. Bir program dahilinde ilçeleri gezdiklerini anlatan Güneş, “ Kan bağışını artırmak için sürekli ilçelerimizi geziyoruz. Kampanyalarımız her ilçede ilgi görmektedir. Ancak, Burhaniyelilerin ilgisi çok fazla. Burhaniye’ye her gelişimizde 60-70 ünite kan alıyoruz. Bugün de 70 ünite bağış oldu. Bunun için bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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