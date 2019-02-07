Burhaniye’de 'İşaret Dili' kursu tamamlandı

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği 'İşaret Dili' kursu sona erdi, 25 kişi belge almaya hak kazandı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonlarında, eğitmenliğini Şermin Taşpınar’ın yaptığı, 3 ay süren 'İşaret Dili' kursu sona erdi. Kurstaki son dersi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da izledi. Kursiyerler öğrendiklerini tekrarlarken, Aylin Kılıçoğlu ile kızı Eda Kılıçoğlu, Sezen Aksu’nun 'Sen Ağlama' adlı şarkısını işaret dili ile seslendirirken, Sevgi Apşin Ustabaş ile kızı Sude Nur Karazeybek de 'Benim Gözüm Sende' adlı şarkıyı seslendirdi.

Kursiyerlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Kursiyerlerimiz çok güzel bir amaç için buradalar. Kurs süresince çok güzel şeyler öğrenmişler. İşitme engellilere yardımcı olacaklar. Hepsini kutluyorum” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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