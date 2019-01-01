Burhaniye’de engelli gençlerin yeni yıl mutluluğu

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği’nce düzenlenen geleneksel yılbaşı eğlencesinde büyük coşku yaşandı.

Engelli gençler, düzenlenen yılbaşı kutlamasında annelerinin hazırladıkları yiyecekleri yerken, daha sonra da anneleri ve öğretmenleri ile gönüllerince eğlendi. Dernek merkezinde düzenlenen yılbaşı kutlamasında, müziğin ritmine uyan gençler gönüllerince eğlenirken, annelerine teşekkür ettiler. Gençler yılbaşı kutlamaktan mutlu olduklarını anlatırken, eğlenen gençlere kurs öğretmeni Nihal Özarıkan da eşlik etti.

Gençlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Özarıkan “Resim kursu veriyorum. Bu yıl hep birlikte yılbaşını kutladık. Çocuklarımız gayet mutlu oldular. 2019 yılını inşallah onların temennisi ile güzel bir şekilde geçireceğiz. Ben onlardan çok memnunum. Onlarda beni seviyorlar” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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