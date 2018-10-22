Burhaniye’de ‘Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’ yapıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası, 84 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Burhaniye Satranç Spor Kulübü Başkanı Nigar İdiz’in öncülüğünde düzenlenen turnuvada, büyük heyecan yaşandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunu dolduran 84 öğrenci, 2 gün boyunca yarışırken, dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. İlk üçe girenlerin kupalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde verileceği açıklandı.

Turnuvada heyecanlı anlar yaşandığını söyleyen Balıkesir Satranç İl Düzenleme Kurulu Üyesi Nizamettin Güngör, “Bugün Burhaniye Kaymakamlığı ve Belediyenin işbirliği ile organize edilen Cumhuriyet Kupasını tamamladık. 84 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 4 kategorideki turnuvada çok heyecanlı anlar yaşandı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birçok çocuğumuz ilk defa turnuvada yarışmanın heyecanını yaşadı. Güzel bir organizasyon oldu. Turnuvaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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