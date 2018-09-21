Burhaniye’de Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu başladı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 6'ncı Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 9 ülkeden bilim adamlarının katılımıyla başladı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyumda, 57 bildiri sunulacak. BAÜN öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın koordinatörlüğünde yapılan 6'ncı Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunun açılışında, BAÜN Rektörü Prof.Dr. Kerim Özdemir, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ile konuk akademisyenler birer konuşma yaparken, katılımcılara plaketler verildi. Sempozyumun son gününde ise, Kazdağı gezisi düzenlenecek.

Sempozyuma Avrupa ve Balkan ülkelerinden bilim insanlarının katıldığını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Soykan, “Sempozyumun ilk günü açılış konuşmaları yapıldı. Yarın 3 farklı salonda ve 9 ayrı oturumda bildiriler sunulacak. Balkanların doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleri ve ekonomisi ile ilgili konular ele alınacak. Bunlar daha sonra da kitap olarak yayınlanacak” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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