Burhaniye’de AK Parti ilçe yönetimi istifa etti

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Onur Bedir başkanlığındaki AK Parti İlçe Yönetimi, bugün düzenlenen aday açıklama töreninde Burhaniye Belediye Başkanı adayı olarak mevcut başkan Necdet Uysal’ın adının açıklanması üzerine topluca istifa etti.Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasında partinin bir neferi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bedir sosyal medyada paylaştığı yazıda "Değerli Burhaniyeliler, sevgili AK Partili yol arkadaşlarım; kamuoyunun da bildiği gibi, partimiz mensubu mevcut Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile göreve geldiğimiz günden bu yana, partimiz ilke ve esaslarına riayet etmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşadık ve de yaşamaktayız. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler Seçimlerine de AK Parti Genel Merkezimizce, Burhaniye Belediye Başkan Adayı olarak Necdet Uysal gösterilmiştir. Bu ahvalde ve mevcut duruma göre; ilçe yönetimi olarak, partimizin ilke ve esasları üzerinde kaynaşma ve anlaşma yaşayamadığımız Burhaniye Belediye Başkanı Adayı Necdet Uysal ile yerel seçimlere iki kutuplu olarak girmemiz partimiz için isabet olmayacağı gibi, başarı da getirmeyecektir. ‘Ben değil, biz’ anlayışını da tesis edemediğimiz AK Parti Belediye Başkan Adayımızın; yerel seçimlerde kendi yönetim ekibini kurarak yoluna devam etmesi ve de sahip olduğumuz etik değerler açısından, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda, AK Partimizin Burhaniye İlçemizde başarısı ve bekası için istifa etme kararı almış bulunmaktayız” denildi.AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam ise, "İstifa dilekçesi bize henüz ulaşmadı. Ama sosyal medyada görmüş arkadaşlar" dedi.

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