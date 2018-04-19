Burhaniye Zeytin OSB’de fabrikalar kurulmaya başlanıyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde 2016 yılında temeli atılan Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalar açılmaya başlandı. Burhaniye Kaymakamı ve Zeytin OSB Başkanı Hüseyin Öner, bölgede sadece 3 parsel kaldığını hatırlatarak, yatırımcıların elini çabuk tutmasını istedi.

Burhaniye'de 2006 yılında kurulma çalışmaları başlatılan, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 35 parselden 32’si satıldı. 13 yatırımcının ruhsat aldığı Zeytin OSB'de, bir girişimcide fabrika kurmak için çalışmalara başladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 430 dekarlık alanda incelemelerde bulunan Burhaniye Kaymakamı ve Zeytin OSB Başkanı Hüseyin Öner, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Kaymakam Öner, kalan 3 parsel için yatırımcıların ellerini çabuk tutmasını istedi.

Kaymakam Öner, “Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor. OSB'nin çevresinin ihata edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. 2 bin 680 metre civarında bir ihata duvarıyla etrafını çevirmiş olacağız. Yatırımcı 13 firmamız ruhsatlarını aldı, 4 firmamız da ruhsat alma aşamasında. Burası hem Burhaniye’nin hem de körfez bölgesinin önemli bir imalat üretim bölgesi olacak. Bu bölgede kümeleşme suretiyle firmalarımızın üretime başlamasının akabinde zeytin, zeytinyağı daha kaliteli olacak. Yatırımcılarımızın ellerini çabuk tutmalarını, kalan 3 parselimizi de satın almak üzere müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü, yakın zamanda burada parsel kalmayacak” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI