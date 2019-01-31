Burhaniye ve Gömeç'te dalış turizmi başlıyor

BALIKESİR’in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin dalış turizmine açılması için uygun alanların belirlenmesi çalışmalarına başlandı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Altan Lök başkanlığındaki ekip tarafından, Burhaniye ve Gömeç sahillerinde dalış turizmi için yapay resif atılacak alanları belirlenecek. Yapay Resif Projesi'nin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteğe uygun görüldüğünü belirten Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, yörede dalış turizminin geliştirilerek turizm sezonunu uzatmayı amaçladıklarını söyledi.

Ticaret Odası Salonu’nda ekipte görev alan akademisyenlerle toplantı yapıldığını ifade eden Başkan Aysel, "Belirleme çalışmalarının ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ekibi Prof. Dr. Altan Lök liderliğinde tekne ile tespit edilen alanlara yönelik echo-sounder ile akustik olarak tarama gerçekleştirildi. Akustik sonuçların dalış ile doğrulanması yapıldı. Alanların koordinatlarının GPS ile kaydedilmesinin ardından resif ve dalış turizmine uygunluğu tespit edildi. Proje sonuçlandığında, kaya dalışı, kıyı dalışı, tekne dalışı için deniz zemininin haritası çıkarılarak doğal resiflerin ve dalış alanları tespit edilecek. Projeyle bölge turizminin gelişimi, 12 aya yayılması ve destinasyon haline gelmesi, yeni yatırımlara olanak sağlanması, yatırımlardan kaynaklı istihdam ile işsizliğin düşürülmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına kesin katkı sağlanacaktır" dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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