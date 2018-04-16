Burhaniye'nin Dutluca Mahallesi turizm sezonuna hazırlanıyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, manzarası ve doğal güzellikleriyle turizmde ilgi odağı olan kırsal Dutluca Mahallesi, sezona hazırlanıyor.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan, 380 nüfuslu kırsal Dutluca Mahallesi'ne Belediye tarafından kafeterya yaptırılırken, mahalle camisi boyandı, sokaklar genişletildi ve kahvehanelerde iyileştirme çalışması başlatıldı. Edremit Körfezi manzarası ile dikkat çeken Dutluca Mahallesi'nde, Deliktaş Kaya Sunağı yanında belediyenin yaptırdığı kafeterya hizmete girerken, mahalleye gelenlerin sayısında da büyük artış oldu. Burhaniye Belediyesi tarafından mahalle kahvehanelerinde de yenileme çalışması başlattı, camiside baştan aşağıya boyandı. Dar olan bazı sokaklarda da genişletme çalışması başlatıldı.

Dutluca Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, Dutluca’yı turizme kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, “Edremit körfezine kuşbakışı manzaramız var. Buraya turistleri bekliyoruz. Şu an kahvemizi boyadık. Camimizi yeniledik. Sokaklarımızı da düzenliyoruz. Sezona kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız" dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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