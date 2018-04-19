Burhaniye'de üniversite öğrencileri Turizm Şenliği düzenledi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda düzenlenen 2. Turizm Şenliğinde, üniversite öğrencileri çiğköfte yoğurdu, yöresel kıyafetler ile defile düzenledi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda 2’nci kez düzenlenen Turizm Şenliği'nde görsel şölen yaşandı. Üniversite öğrencileri çiğ köfte yoğurdu. Yöresel kıyafetler giyip defile düzenledi ve folklor gösterisi düzenledi. Yüksekokul bünyesinde müzik grubu kuran öğrenciler konser verdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Burhaniye Başsavcısı Hüseyin Tuncel’in de katıldığı etkinlikte, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından sergi de düzenlendi. Etkinlikte ebru sanatı yapımı da gösterildi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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