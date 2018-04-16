BALIKESİR’in Burhaniye İlçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri bisiklet turu ile başladı. Turizm Danışma Memuru Erkan Bildirici’nin öncülüğünde düzenlenen bisiklet turuna, yaklaşık 100 bisikletli katıldı.

Burhaniye’de Turizm Haftası nedeniyle bisiklet turu düzenlendi. Bahçelievler Caminin önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, TOKİ konutları önünden Ören sahiline indi. Ayaklı yolundan Sahip Hoca Bulvarına çıkan bisikletçiler, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak başladıkları yere döndü. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu bisikletçiler büyük coşku yaşarken, tura katılan vatandaşlar bisiklet yolu yapılmasını istedi. Bisiklet turuna, trafik polisleri ve belediye zabıtası da eşlik etti.

Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Özkahraman, “Bugün bisiklet turuna katıldık. Çok güzeldi. İlçemizde bisiklet yollarının yapılmasını istiyoruz. Bunun için belediyemizden ilgi bekliyoruz. İlçemizde bisiklet çok. Coğrafyamızda buna uygun. Bisiklet yollarının yapılması halinde bisiklet kullananların sayısında artış olacaktır” dedi.

Emekli öğretmen Murat Altıntaş ise “Ben emlak işi yapıyorum. İşimde de bisiklet kullanıyorum. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Bisiklet kullananların sayısının artması trafik sorununu da çözecektir” diye konuştu.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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