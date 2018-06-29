Burhaniye'de hayvan barınaklarına ilaçlama

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri tarafından gübrelik alanlar ve hayvan barınaklarında bit, pire, kene, karasinek ve karasinek larva mücadelesine devam ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan 20 ilçe arasında sadece Burhaniye Belediyesi tarafından verilen hayvan barınakları ilaçlama hizmetleri kapsamında, yaz sezonu boyunca 1000’in üzerinde barınağa girilmesi hedefleniyor. Haziran ayında ilçenin tüm merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan hayvan barınaklarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, günde 1 mahallede ilaçlama yapmayı sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu boyunca tüm merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, “Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçemizde sinek ve haşere mücadelesi vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor. İlçelerde dam ilaçlamaları genellikle belediyeler tarafından değil, şahıslar tarafından yapılıyor. Biz Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bu konuda da destek vermeyi önemsiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” dedi.

Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), ()

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