Burhaniye'de engelliler havuzu hizmete açıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, ‘Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle yaptırılan engelliler havuzu ve tesisleri törenle hizmete girdi.

Ören Mahallesi sahilinde yaptırılan tesisin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ile değişik illerinden gelen dernek başkanları katıldı.

Tesislerin yapımında emeği geçen belediye meclis üyelerine çiçek verilirken, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ve projenin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı’ya plaket verildi. Yüzme havuzu ile tenis kortları ve oyun gurupları hizmete açılırken, tesislerin engelliler merkezi haline geleceği kaydedildi.

Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiğini söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Türkiye’de ilk defa denize sıfır kapsamlı bir tesis yapıldığı belirtti. Tüm engellilerin bu tesisten yaralanacağını söyleyen Boyraz, “Engellilere uygun tuvaletleri ve duşlarıyla kapsamlı bu tesisin yapımında hep bizlerin fikirleri soruldu. GMKA destekledi, belediye yaptı. Bu tesis engeli kardeşlerimin ufkunu açtı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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