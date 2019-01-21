Burhaniye'de engelli gençler el becerilerini geliştiriyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 11 yıl önce Zihinsel Engelliler Derneği çatısı altında bir araya gelen engelli gençler, elişi ve resim kurslarıyla el becerilerini geliştiriyor.

Burhaniye ilçesinde engelli gençlerin ailelerinin gayretiyle kurulan Zihinsel Engelliler Derneği, 11 yıldır önemli çalışmalara imza atıyor. Kurulduğu günden bu yana engellilere yönelik düzenlenen elişi ve resim kurslarına katılan gençler el becerilerini geliştirip, sosyalleşerek çok sayıda etkinlikte görev aldı.

Kursların çok yararlı olduğunu belirten Zihinsel Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Emine Özavcı, "Derneğimiz 11 yıldan beri sabah ve öğleden sonra olmak üzere kurs düzenliyor. Derneğimiz, kesintisiz kurs düzenleyerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Halk Eğitimi Merkezi, Kaymakamlık ve Belediye her zaman destekçimiz oldu. Aileler hepimiz birleştik. Ayrı ayrı bir aile değil bütün bir aile olduk. Derdimizi de mutluluğumuzu da birlikte paylaşıyoruz. Kurslar çocuklarımızı mutlu etti. Çocuklarımız, kurslarla büyüdü, sosyalleşti. Fikirleri büyüdü. Yani engeli bir nebze olsun attı" dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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