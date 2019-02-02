Burhaniye'de askıda çorap uygulaması ilgi gördü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Ören Cami imamı Kadir Özdemir, 2 yıl önce başlattıkları askıda çorap uygulamasının cemaat tarafından büyük destek gördüğünü söyledi.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi Camiinde, 2 yıl önce imam Kadir Özdemir tarafından, bazı vatandaşların camiye çorapsız gelmesi nedeniyle, askıda çorap uygulaması başlatıldı. Uygulamaya cemaatte destek verdi. Cami girişinde askıya bırakılan çoraplar, camiye ibadete gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından alınıp, giyildi. 2 yıldır askıda çorapların eksik olmadığını belirten imam Kadir Özdemir, cemaate uygulamaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Burası denize yakın olduğu için özellikle yaz aylarında denizden çıkan bazı vatandaşlar camiye çorapsız geliyordu. Bizde böyle bir uygulama başlattık. İki yıldır da sürdürüyoruz. Çorapsız halılara basılması hijyen açısından iyi olmadığı gibi, görüntü de iyi olmuyordu. Şimdi çorabı olmayan buradan alıp giyiyor. Uygulamaya cemaatimiz büyük destek oluyor. Askımız hiç çorapsız kalmıyor."

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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