Burhaniye'de 7 okula spor malzemesi dağıtıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, “Sporda Yetenek 10’la Gelecek” projesi kapsamında 7 ilk ve ortaokula çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtımına Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Peşken katıldı. Salonu dolduran 7 okulun öğrencilerine, basketbol ve voleybol topları ile masa tenisi raketleri, valeybol filesi ve yer minderlerinden oluşan spor malzemeleri dağıtıldı. Salonda bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerden daha çok spor yapmalarını istedi.

Salonları dolduran çocukların kendilerini sevindirdiğini anlatan Kaymakam Öner, “Bu gün burada, tespit ettiğimiz 7 ilk ve ortaokulumuza çeşitli spor malzemeleri dağıttık. Biz çocuklarımızın her anlamda iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Okullarımızda hem akademik başarı olsun, hem zihinsel anlamda, bedensel anlamda çocuklarımızın iyi yetişmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Elbette, bu konuda başta öğretmenlerimiz ve aileler geliyor. Eğitim yöneticisi olan bizler de söylediğimiz gibi, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 7 okulumuza basketbol topundan tenis raketini kadar değişik malzemeler hediye ettik. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Okullarımıza desteğimiz devam edecek” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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