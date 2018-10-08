Burdurlulardan Başkan Böcek'e teşekkür

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Burdurlular Derneği'nin 18'inci Geleneksel Pilav Şöleni'nde Burdurlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzlerçamı Mesire Piknik Alanı'nda gerçekleşen pilav şölenine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak ve çok sayıda davetli katıldı. Antalya Burdurlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kurnaz ile birlikte vatandaşları selamlayan Başkan Muhittin Böcek'e Burdurlular yakın ilgi gösterdi.

Önder Kurnaz, Geleneksel Pilav Şöleni'ne katkılarından dolayı Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek, Burdur'un nüfusu kadar Antalya'da Burdurlu yaşadığına dikkati çekerek, “Heybenin bir ucunda Antalya, diğer ucunda Burdur vardır. Burdur bizim için Antalya'dan farklı değildir. Bu tür etkinlikler dostlukların pekişmesine olanak sağlar. Her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

Vatandaşlar Başkan Böcek'e yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdi.

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