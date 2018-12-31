Burdurlu firmaya plaket

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Fortune 500 2018- Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi listesine giren İbrahim Solak'a plaket verdi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Fortune 500 2018- Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 414'üncü sırada yer alan Stok'is Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Başkan Yardımcısı İbrahim Solak'ı tebrik ederek plaket verdi. Başkan Keyik, ülke ekonomisinin büyümesinin Türk özel sektörünün üstün gayretleriyle gerçekleştiğini ifade etti.

Keyik, "Tüm zorluklara rağmen, BUTSO'ya kayıtlı firmamızın sıralamada yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyük. FORTUNE 500 listesinde yer almak, tüm dünya şirketleri için bir prestij kaynağıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük firmaları arasına girerek bizlere bu sevinci yaşattığı, ilimiz ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı İbrahim Solak'a teşekkür ediyorum" dedi.

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