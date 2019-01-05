Burdur'un Gelişim Planı konuşuldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valiliği ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğinde hazırlanan İl Gelişim Planı Gelişim Stratejileri Çalıştayı yapıldı.

MAKÜ Avşar Han'daki çalıştaya Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alpaslan, "Sahada 24 kişilik uzman akademisyen grubumuz çalıştı. Hocalarımız mevcut durumu, mevcut verilerle analiz etti. İlgili alanla alakalı güçlü ve zayıf yönlerimizi, fırsatları değerlendirdiler ve bunlardan süzülen temel sorunları temamıza yerleştirdik. Daha sonra hedefler koyduk ve bu hedeflere nasıl ulaşacağımızla alakalı somut gelişim stratejileri, proje faaliyet önerilerini çalışmamıza koyduk. Bir yılda 30'a yakın toplantı ve 30'a yakın birebir görüşmeler gerçekleştirdik ve sahadan deneyimler almaya çalıştık. Bu gelişim planını yapmadan önce bizim ısrarla ifade etmeye çalıştığımız şey şuydu; bizim gelişim planımız içerisinde sadece mevcut durum olmasın, bu kitabı eline alan karar vericilerimiz kitabın sonunda önemli derecede önerilerle karşılaşsın ve bu öneriler ışında faaliyetler gelişsin bağlamında 58 gelişim alanı, 160 proje ve faaliyet önerisi belirledik" dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Akademisyen arkadaşlarımızın sahada ilimizin değişik platformlarında, değişik noktalarında yapmış oldukları çalışmalar ve kendi akademik birikim ve analizleri önümüze bir tablo koydu" diye konuştu.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, üniversite öncülüğünde güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Hasan Şıldak da şöyle dedi:

"Çalışma çok özel. Emeği geçen akademisyenlere, çalışmaya katkı veren bütün kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bir rapor çıkacak. İlimizin en güncel fotoğrafını çekmiş oluyor. Bilimsel bir çalışma. Sadece bir envanter çalışması değil mevcut durumu tespit edip, bunun ötesine ışık tutuyor. İlin gelişim alanlarını 58 başlıkta 160 proje konusu olarak sunuyor."

Konuşmalardan sonra İl Gelişim Planı'nın hazırlanmasında görev alan akademisyenlere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

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