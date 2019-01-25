Burdur Koordinasyon Kurulu toplandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da 2019 yılı 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Şıldak, Burdur'da 2018 yılı yatırım programında 4 milyar 297 milyon 276 bin 836 lira bedelli 348 proje yer aldığını, bu projelere ayrılan ödeneğin 488 milyon 705 bin 618 lirasının harcandığını, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 87,45 olduğunu bildirdi.

Burdur'da yatırım hamlesi ve dinamizm içinde bir çalışma ortamı sağladıklarını kaydeden Vali Hasan Şıldak, "2019 yılında da bu temponun hız kesmeden ve hızını arttırarak devam edeceğini düşünüyorum. Bunu teyit eden durum burada yapılan sunumlarda açıkça görüldü. Pek çok devam eden işimiz var. önceden yarım kalmış bir kısım işler yeniden start alıyor. Bir kısım projeler ise yeniden ve sıfırdan başlayacak. Bu çalışma düzeninin yansımalarını 2019 yılı içerisinde almayı bekliyoruz. Pek çok özel çalışmanın sonuçlarını yine 2019 yılının içinde alacağız" diye konuştu.

Toplantıda yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, yatırımların son durumları hakkında sunum yaptı.

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