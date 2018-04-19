Burdur Konsorsiyumu şeker fabrikasına talip

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da oluşturulan 'Burdur Konsorsiyumu', özelleştirme kapsamındaki Burdur Şeker Fabrikası'na talip oldu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan basın toplantısına konsorsiyumda yer alan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ile iş insanlarını Hasan Aksöz katıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Başından itibaren Burdur Şeker Fabrikası'nın satılmaması, kâr eden bir kuruluş olarak, Burdur ve ülke ekonomisine katkı koymasını istediğimizi defalarca söyledik. Burdur Şeker Fabrikası, Burdur halkınındır, Burdur halkında kalmalıdır. Burdur bileşenleri güçlerini birleştirerek Burdur Şeker Fabrikası'nın Burdur halkında kalması yönünde bir çalışmaya imza attı. Özelleştirilmesine karşı olduğumuz bu fabrika illa satılacaksa Burdur halkının bir araya gelerek oluşturulan konsorsiyumun alması önceliğimiz olacaktır" dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de "İlk hedefimiz şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin durdurulmasıydı. Buna engel olamıyorsak 1955'ten bu yana Burdur halkına ve ekonomisine ciddi katkı sağlayan fabrikanın Burdur halkı tarafından alınmasını nasıl gerçekleştirebiliriz çalışmalarını başlattık. 24 Şubat'tan bu tarafa iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz bir araya gelerek B planımızı devreye geçirebilmek için defalarca toplantı yaptık. Burdur Konsorsiyumu olarak ihale dosyamızı hazırlayıp, 17 Nisan günü dosyamızı Özelleştirme İdaresine teslim ettik. Bu fabrika Burdurluların olmak zorundadır" diye konuştu.



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