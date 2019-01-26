Burdur Gölü'nde dikkuyruklar görüntülendi

Mesut MADAN/BURDUR, () - KIŞ aylarını Burdur Gölü'nde geçiren dikkuyruk ördekleri havadan görüntülendi.

Burdur Gölü'nde son dönemde kışlamak için gelen dikkuyruk ördeklerinin sayısı gittikçe artarken, özellikle kent merkezinin yakınındaki Şeker Plajı mevkisi dikkuyrukların gözde mekanı haline geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Ülkemizdeki dikkuyruklar üreme dönemlerini Kazakistan ve Rusya'nın güney bölgelerinde geçiren, dalarak beslenen canlılar. Diğer birçok ördek gibi kışları daha çok bitkisel ağırlıklı beslenirler. Üreme dönemlerinde ise daha yüksek proteinli olan hayvansal besinlere yönelirler. Kuş gözlemine ilgi duyanları bu çok özel ördekleri görmek için Burdur Belediyesi Halk Plajı'na davet ediyoruz. Kış ayları boyunca görebilirler" dedi.

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