Burdur DH'de kornea nakilleri

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Devlet Hastanesi'nde 4 hastaya kornea nakli yapıldı. Bu ameliyatlar hastanede yapılan ilk nakiller oldu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde ilk defa kornea nakli ameliyatları gerçekleştirildi. Hasan Hüseyin Kaygısız, Özcan Erol, Yusuf İzzet Çakır ve Hacer Yıldırım, hastanede yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştu. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören ile kornea nakillerini yapan Dr. Memed Acar, hastalarla birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Burdur Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı'ndan Kornea Nakil Merkezi onayını aldıklarını ancak donör bulmakta güçlük çektiklerini belirtti. Aygören, "Bu sıkıntıyı da aştık. Konya Doku Nakil Merkezine yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Emeği geçen tüm personelimize ve bu olanakları bizlere sağlayan hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Nakilleri gerçekleştiren Dr. Memed Acar, travma ve yanık gibi bazı hastalıklarla gözün saydam tabakası olan korneanın saydamlığını yitirebildiğini, bu durumda ameliyatla çözmekten başka çare kalmadığını belirtti. Acar, "Bu dokunun sağlıklı yeni bir dokuyla değişmesi gerekiyor. Bu da ancak sağlıklı bir donörden elde edilen korneanın hastalıklı doku ile yer değiştirmesini sağladıktan sonra hastanın görmesini sağlamaya başlamış oluyoruz" diye konuştu.

Ameliyat olan hastaların Sağlık Bakanlığı'nda kayıtları olduğunu ve sırayla arandıklarını kaydeden Dr. Acar, uygun olan 4 hastaya Konya'dan gönderilen korneayı naklettiklerini aktardı.

Hastalardan Hasan Hüseyin Kaygısız, "Kör olarak geldik, görerek gidiyoruz çok şükür. Allah razı olsun" dedi.

Özcan Erol, bağış yapan aileye teşekkür ederken, "Allah onlara sabır versin. Tıp fakültelerinde yapılabilen bu işin Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılabiliyor olması da sevindirici bir olay. Benim için daha önemli olan Memed Acar benim öğrencim. Öğrencimin elinden şifa bulmuş olmam benim için ayrıca sevindirici. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Yusuf İzzet Çakır, "Burdur'umuzun medarı iftiharı, yüz akı Memed Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Hacer Yıldırım da "Burdur'umuza bu imkanı sağlayan bakanımıza, başkanımıza ve tüm emeği geçenlerle doktorumuz Memed Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Kornea bağışlayan aileye de teşekkür ediyorum. Allah onlara da sabır versin" diye konuştu.

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