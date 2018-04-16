Burdur'da Yörük Yaren Gecesi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da düzenlenen Yörük Yaren Gecesi'nde yerel sanatçılar türküler söylerken, sipsi resitali sunuldu.

Bu yıl 42'ncisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından Yörük Yaren Gecesi organize edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, YÖRKAYDER Başkanı Alaettin Kalkan ile çevre illerden gelen Yörük dernekleri başkan ve üyeleriyle Burdurlular katıldı.

Gecede yerel sanatçılar Burdur yöresine ait türküleri seslendirdi. Sipsi resitali de sunulan gece sonunda Vali Şerif Yılmaz sanatçılara teşekkür etti.

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