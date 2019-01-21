Burdur'da voleybol heyecanı sona erdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da düzenlenen Okul Sporları Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018- 2019 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda çekişmeli geçen final müsabakasıyla sona erdi. 20 okulun mücadele ettiği yarışmada Ercan Akın Fen Lisesi birinci, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anadolu Lisesi ikinci, Gölhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Spor Lisesi Müdürü Fethi Bulut ve Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Resul Ay tarafından verildi.

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