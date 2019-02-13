Burdur'da uyuşturucuyla mücadele projesi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valiliği tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum' projesi hayata geçirildi.

Burdur Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede devletin tüm kademelerinde bir irade oluştuğunu söyledi. Şıldak, "Bu iradenin bizler de takipçisi, uygulayıcısı olmak durumundayız. Aslında çok zor bir mücadele alanı ama burada önemli olan o kararlılığı göstermek" dedi.

Burdur'da yoğun bir uyuşturucu kullanımı ve satışının olmadığını kaydeden Şıldak, "Kolluk birimimizin yaptığı başarılı çalışmaların bu zincirin diğer aşamalarındaki takip süreci şu ana kadar istenilen seviyede değil. Daha önceki toplantılarda aldığımız kararlarımız açıkçası aldığımız kararla kağıt üstünde kalıyor, bunların fiiliyata dönüştürülmesi, başarılı sonuçlar elde edilmesinin gerçekleşmesi mevcut sistem içinde mümkün değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Buradan yola çıkarak 'Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum' projesi gerçekleştirildi. Burada biz, kamu kurumları ölçeğinde sınırlı tuttuk. 8 kamu kurum ve kuruluşumuz bu projeye destek verecek, devamında ise başta üniversitemiz ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, bu çevrelere de bu projenin yaygınlaştırılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Vali Şıldak, projenin ilk uygulama sonuçlarının analizi neticesinde ilçelerde de kaymakamlıklar ile koordinasyon sağlanarak bu projenin uygulamasının kademeli olarak hayata geçirileceğini anlattı.

Proje kapsamında uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak, uyuşturucu kullanımını bırakmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına göre bilgiler vererek, tedavi için en uygun merkeze yönlendirilecek ve bağımlı bireylerin tedavi sonrası sosyal yaşama uyumunu sağlamaları için çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Koordinasyon toplantısının ardından mahalle muhtarları ve okul müdürlerine de projeyle ilgili bilgi verildi.

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