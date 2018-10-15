Burdur'da trafik denetimleri

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) kapsamında yapılan denetimlerde 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 13 ve 14 Ekim günleri 22.00- 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Polis sorumluluk bölgesinde 15 noktada 32 personelle yapılan denetimde, 588 şahıs sorgulanmış 1 bakaya ve 1 yoklama kaçağı yakalanarak tebligat yapılmıştır. 443 araç sorgulanmış, 45 araç sürücüsüne toplam 11 bin 626 TL para cezası uygulanarak, 15 araç trafikten men edilmiştir. 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur" denildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 11 noktada 22 personelle denetim yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan denetimde 501 şahıs sorgulanmış, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalanmıştır. 24 araç sürücüsüne toplam 14 bin 824 TL para cezası uygulanarak 15 araç trafikten men edilmiştir. 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur. Genel toplamda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde ortaklaşa 26 noktada 54 personelle yapılan denetimlerde 1089 şahıs sorgulanmış 3 şahıs hakkında işlem yapılmış, 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL para cezası uygulanarak 30 araç trafikten men edilmiştir. 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur."

