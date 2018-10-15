Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) kapsamında yapılan denetimlerde 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 13 ve 14 Ekim günleri 22.00- 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Polis sorumluluk bölgesinde 15 noktada 32 personelle yapılan denetimde, 588 şahıs sorgulanmış 1 bakaya ve 1 yoklama kaçağı yakalanarak tebligat yapılmıştır. 443 araç sorgulanmış, 45 araç sürücüsüne toplam 11 bin 626 TL para cezası uygulanarak, 15 araç trafikten men edilmiştir. 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur" denildi.
Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 11 noktada 22 personelle denetim yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan denetimde 501 şahıs sorgulanmış, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalanmıştır. 24 araç sürücüsüne toplam 14 bin 824 TL para cezası uygulanarak 15 araç trafikten men edilmiştir. 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur. Genel toplamda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde ortaklaşa 26 noktada 54 personelle yapılan denetimlerde 1089 şahıs sorgulanmış 3 şahıs hakkında işlem yapılmış, 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL para cezası uygulanarak 30 araç trafikten men edilmiştir. 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesine el konulmuştur."
Burdur'da trafik denetimleri
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) kapsamında yapılan denetimlerde 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 13 ve 14 Ekim günleri...
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi (8) kapsamında yapılan denetimlerde 69 araç sürücüsüne 26 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.