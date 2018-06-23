Burdur'da terör operasyonu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da El Nusra (Nusret Cephesi) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Ş. ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçundan firari olan A.T.E. yakalandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından El Nusra (Nusret Cephesi) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Ş. isimli şahıs yapılan tespit ve takip sonucu Çeltikçi ilçesinde yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıs Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçundan firari olan, kadın emniyet personelinden sorumlu mahrem yapı içerisinde yer alan ihraç öğretmen A.T.E. isimli şüpheli şahıs yürütülen çalışmalar ve takip sonucu üzerinde sahte kimlikle yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

