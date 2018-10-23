Burdur'da tenis turnuvası

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Tenis İl Temsilciği tarafından Doppel K.O. Deutsches System Tenis Turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuvaya her yaş grubundan 30 sporcu katıldı. Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz, "Bu turnuvada yaş grubu olmadan, cinsiyet ayrımı olmadan, bay- bayan ayırmadan karışık bir etkinlik düzenledik. Etkinlik iki kulvarda yürüyor. Sağ taraftaki kortta yenenler grubu, sol taraftakinde ise yenilenler grubu kendi aralarında karşılaşıyor. İki defa yenilen turnuvaya veda ediyor. Yenenler grubu ile yenilenler grubundan şampiyonlar çıkıyor ve bunlar finalde karşılaşıyor. Turnuvaya 20 ile 60 yaş arasında herkes katıldı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Etkinlik sonucunda dereceye girenlere Tenis İl Temsilciliği tarafından çeşitli ödüller verildi. Turnuva sonunda Semih Karataşlı birinci, Mehmet Altıntaş ikinci, Salih İşler üçüncü, Hakan Şimşek ise dördüncü oldu.

FOTOĞRAFLI