Burdur'da seçim güvenliği toplantısı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 31 Mart seçimleriyle ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Hukuk İşleri Müdürü Mehmet Polat, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, kaymakamlar ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, hedeflerinin Burdur genelinde seçimlerin huzur içerisinde geçmesini sağlamak olduğunu belirtti. Vali Şıldak, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesini teminen bugün kaymakamlarımız ve ilgili bütün kurumlarımızda birlikte toplanmış bulunuyoruz. Bundan öncesinde de yaklaşık bir ay kadar önce yine bir ön toplantı gerçekleştirmiştik ve elimizdeki genel durumu değerlendirilmiştik. 2 hafta önce İzmir'de İçişleri Bakanımız başkanlığında yapılan seçim güvenliği bölge toplantısında da yine illerimizdeki durumu genel itibarıyla masaya yatırıldı, değerlendirmeler yapıldı. Bizlerin buradaki temel hedefi Burdur genelinde seçimlerin huzur iklimi içerisinde cereyan etmesini sağlamak ve en küçük bir aksaklığa bile mahal vermemektir. Bu çerçevede geçen hafta da hem İl Seçim Kurulu Başkanımız ve İl Seçim Müdürümüz yine ilgili kolluk birimi il müdürlerimiz, jandarma komutanımız ile birlikte bunun ardından da hemen siyasi partilerin il başkanları ile bir güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

İdari görevler açısından planlandığı şekilde ve Seçim Kurulu ile de koordinasyon sağlanmış olarak her şeyin devam ettiğini aktaran Vali Şıldak, "Muhtarlık seçimleriyle ilgili yalnız İçişleri Bakanlığımızın da özellikle vurguladığı bir husus var. 'Kasti olarak gerginlik oluşturan olaya sebep veren muhtarlara gerekirse biz o görevi yaptırmayız' şeklinde bizzat ifadesi oldu. Bu şu anlama geliyor, gerekli kurallara uyulacak. Konulmuş olan seçim mevzuatında yer alan ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği bütün kurallar harfiyen uygulanacak. Buna uymayanlara karşı da yaptırım uygulanabilir anlamına geliyor. Bu cümleyi bu şekilde yorumlamak lazım. Bu konuda da hassas olduğumuzu bütün kamuoyuna bildirmek istiyorum" diye konuştu.

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