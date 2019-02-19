Burdur'da müze ve ören yerlerinde ziyaretçi artışı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısında artış yaşandı. Vali Hasan Şıldak, Burdur'un bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsünün turizm olacağını söyledi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur Müzesi'ni ziyaret eden kişi sayısı 2016 yılında 13 bin 961, 2017 yılında 17 bin 295 iken, bu sayı 2018 yılında 21 bin 634'e ulaştı. Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden kişi sayısı 2016 yılında 29 bin 952, 2017 yılında 35 bin 727 iken, 2018 yılında 51 bin 45 oldu. İnsuyu Mağarası'nı 2016 yılında 49 bin 731 kişi ziyaret ederken, 2017 yılında tadilat nedeniyle kapalı olan mağara 2018 yılı nisan ayı itibariyle tekrar ziyarete açıldı. 2018 yılında 9 aylık süre içerisinde mağara 86 bin 892 ziyaretçiyi ağırladı. Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret eden kişi sayısı 2016 yılında 10 bin 686, 2017 yılında 6 bin 441, 2018 yılında 8 bin 840 oldu.

Burdur Müzesi'nde 2018 yılı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 25, 2016 yılına oranla yüzde 55; Sagalassos Antik Kenti'nde 2018 yılı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 42,87, 2016 yılına oranla yüzde 70; İnsuyu Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 2018 yılında 2016 yılına oranla yüzde 74; Kibyra Antik Kenti'nde 2018 yılı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 37,24 arttı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip Burdur'un turizm pazarından hak ettiği payı alması için gereken adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi. Devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Vali Hasan Şıldak, "Sagalassos gibi ilimizin Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'nde devam ziyaretçi karşılama ve tanıtım merkezinin yapımının tamamlanmasının ardından 'Hızlı atların ve kahraman savaşçıların şehri' olarak anılan Kibyra'yı ziyaret eden kişi sayısında da belirgin şekilde artış olacağını düşünüyorum. Yeşilova ilçemizde yer alan eşsiz turkuazın tonlarıyla, dünyanın en berrak göllerinden biri olan, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü bu yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Ayrıca gölle aynı adı taşıyan beyaz, yeşil ve mavinin iç içe olduğu Salda Kayak Merkezi de kış turizminin bölgedeki yeni adresi olma yolunda ilerliyor. Amacımız ayrı bir önem verdiğimiz Salda Gölü ve Kayak Merkezi'nde devam eden ve planladığımız çalışmalarla birlikte 12 ay turizmdir" dedi.

Burdur'un bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsünün turizm olacağını vurgulayan Vali Şıldak, "Son üç yılın rakamları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla birlikte bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin bütün desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz bu eşsiz potansiyeli turizme kazandırmak, gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir" ifadelerine yer verdi.

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