Burdur'da Muhtarlar Günü kutlandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Sami Çelik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Dernek Başkanı Sami Çelik, muhtarların devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu söyledi. Çelik "Muhtarlar bulundukları mahalle ve köylerde devlet ve halk arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda vatandaşların devlete ihtiyaç duyduklarında çalacakları ilk kapı muhtarlıklardır. Muhtar, mahalle ve köyünün sorunları ile ilgilenen, çözüm için çare üreten mahalle ve köyün hakkını, hukukunu, düzenini koruyan devlet memurudur. Muhtar deyince akla kimi zaman arabulucu, kimi zaman vatandaşın kötü gününde sığınacağı liman, kimi zaman köyünde kazma kürek bir inşaat işçisi, düğünlerde cenazelerde gözlerin aradığı acıların ve mutlulukların paylaşıldığı her yerde biz muhtarlar oluruz" dedi.

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