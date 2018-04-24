Burdur'da Manuş Baba konseri

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde Manuş Baba sahne aldı.

Burdur Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde Manuş Baba sevilen şarkılarını Burdurlularla birlikte seslendirdi.

Konser öncesinde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, elinde Türk bayrakları bulunan çocuklarla sahneye çıktı. Ercengiz, "4 yıldır bu görevdeyiz. Söz verdik. 'İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa Burdur'da da o olacak' dedik. Sözümüzün arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu alanları doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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