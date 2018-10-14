Burdur'da kaza: 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Suludere köyü Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Eray Aslan yönetimindeki 20 Y 6128 plakalı otomobil yol yapım çalışmaları nedeniyle tek yöne düşen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve Burdur Belediyesi arama kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Kazada sürücü Eray Aslan yara almazken, otomobilde bulunan Elmas Aslan, Neşe Aslan, Tuğçe Aslan ve Çiğdem Tural yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Eray Aslan, yeterli işaretleme yapılmaması nedeniyle kazanın yaşandığını iddia ederken, "Levha olmadığı için bu kazayı yaptım. Bugün sabah da aynı yerde kaza oldu. Karayollarından şikayetçiyim" dedi.

FOTOĞRAFLI