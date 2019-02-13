Burdur'da kaza: 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde saman yüklü TIR'ın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Bucak'tan Korkuteli yönüne giden R.Ç.'nin kullandığı 07 RM 484 plakalı saman yüklü TIR, saat 14.30 sıralarında Kızılkaya beldesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü R.Ç. ile kamyonda bulunan D.Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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