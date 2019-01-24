Burdur'da kaza: 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Hacılar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Erdal Bursal'ın (28) kullandığı 04 AP 983 plakalı otomobil Osman Ağdağ'ın kullandığı 25 LE 460 plakalı TIR'ın mazot deposuna çarpıp takla atarak şarampole devrildi. TIR sürücüsü Osman Ağdağ'ın yara almadığı kazada otomobilde bulunan Erdal Bursal ile Özal Bursal (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralılardan Özal Bursal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Osman Ağdağ ifadesi alınmak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü.

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