Burdur'da kaza: 1 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da tekerine şal dolanan motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet Kök, eşi Ayşegül Kök ile birlikte dün saat 18.00 sıralarında 15 AU 346 plakalı motosikletle seyir halindeyken, Tabakhaneler Caddesi'ne geldiklerinde Ayşegül Kök'ün elindeki şal motosikletin arka tekerinin tellerine dolandı. Mehmet Kök'ün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilirken, çift de yere düştü.
Kazada Mehmet Gök yara almazken, Ayşegül Kök hafif yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayşegül Kök tedaviye alındı.
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