Burdur'da kadına yönelik şiddette artış

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da 2018 yılında kadına yönelik şiddette bir önceki yıla göre yüzde 26'lık bir artış yaşandı.

Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan basın mensuplarına yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi. İl Müdürlüğü toplantı salonundaki seminerde sosyal hizmet uzmanı Filiz Baş, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalardan birisi olan Şiddeti Önleme Merkezinin ilde 2015 yılı Kasım ayından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Baş "Bizim arzumuz şiddetin kadın, insan, toplum hayatından tamamen çıkarılması. Çünkü hemen her gün okulda öğrencisi tarafından öldürülen bir öğretmen ya da sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp ediliyor. Şiddet toplumun her kesiminde herkesin maruz kaldığı çözüm üretilmesi gereken bir husus. Şiddetin kadın ve toplum hayatından tamamen çıkarılmasını diliyorum" dedi.

Diğer yandan 2017 yılında 740 olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı şiddetin önlenmesine dair kanun uyarınca mahkemeler tarafından alınan önleyici tedbir kararı sayısı 2018 yılında yüzde 26'lık artışla 936'ya çıktı. Bu yılın şubat ayının ilk haftasına kadar ise sayı 70 olarak gerçekleşti.

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