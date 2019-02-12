Burdur'da kaçak içki operasyonu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda 18 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde bulunan içkili gazinolarda kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine 8 Şubat 2019 günü iki ayrı kişiye ait gazinolarda denetimler yapıldı. Bunun neticesinde farklı marka ve türde 7 adet 70 cc'lik, 8 adet 100 cc'lik, 2 adet 50 cc'lik, 1 adet 20 cc'lik olmak üzere toplam 18 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gölhisar cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla kaçak içkilere el konuldu. Yakalanan şüphelilere de 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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