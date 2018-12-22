Burdur'da iki ayrı kaza

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri aracı bırakıp olay yerinden ayrıldı. Diğer kazada ise otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında Armağan İlci Bulvarı Otogar Kavşağında meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 15 DS 400 plakalı otomobille İbrahim Kurum yönetimindeki 15 AAC 054 plakalı kamyonet çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak, olay yerinden ayrıldı. Kazayı görenler sürücünün yaralı olduğunu belirtti. Diğer sürücü İbrahim Kurum ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Gece başka bir kazada da T.K.'nın kullandığı 32 K 3200 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü T.K.'nın 2.99 promil alkollü olduğu belirlendi.

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